Фигурант громкого секс-скандала перешел в "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на официальном сайте объявил о переходе канадского нападающего Майкла Маклауда. Этот спортсмен замешан в сексуальном скандале, передает NUR.KZ.

Казахстанский клуб подписал с 26-летним форвардом одностороннее соглашение, которое рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года.

Маклауд был выбран "Нью-Джерси Девилз" на драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года в первом раунде под 12-м номером. В сезоне 2018/19 он дебютировал в НХЛ.

Суммарно в главной североамериканской лиге форвард провел за "Девилз" 299 матчей, в которых набрал 91 очко (31 шайба + 60 голевых передач).

В составе молодежной сборной Канады по хоккею Маклауд выиграл золото чемпионата мира 2018 года и серебро аналогичного турнира 2017 года.

"Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырех сезонов вполне успешно играл за "Нью-Джерси Девилз", принося пользу на обеих сторонах площадки, причем он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям.

Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде, хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем мы бы хотели воздержаться от комментариев. Сейчас в первую очередь мы рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только лидером "Барыса", но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ", — заявил генеральный менеджер астанчан Олег Болякин.

Разбирательство в отношении Маклауда проводится в связи со скандалом, в котором фигурируют еще несколько человек. Хоккеистов молодежной сборной Канады обвинили в сексуальном насилии во время чемпионата мира 2018 года в Великобритании.

В январе на фоне предписания сдаться полиции Лондона некоторые из этих игроков покинули расположение своих клубов. В частности, "Нью-Джерси Девилз" предоставил Маклауду бессрочный отпуск.

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