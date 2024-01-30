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Чемпиона мира по хоккею обвинили в изнасиловании

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Канадский хоккеист Алекс Форментон
Алекс Форментон: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Канадскому хоккеисту Алексу Форментону предъявили обвинения в изнасиловании девушки, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление адвоката спортсмена Дэниела Брауна для The Athletic.

Внимание! Данный материал содержит информацию о насильственных действиях сексуального характера, которая может быть чувствительной или неприемлемой для некоторых читателей.

Скандал вокруг этого дела разгорелся в 2022 году, когда был обнародован иск от женщины в Верховный суд Онтарио. Она заявила о том, что в июне 2018 года подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны нескольких человек. Инцидент якобы произошел в номере отеля после мероприятия Канадской хоккейной ассоциации (Hockey Canada) в Лондоне (провинция Онтарио).

Среди неназванных ответчиков значились несколько игроков молодежной сборной Канады, которые в том году стали чемпионами мира. Однако обвинения не были доказаны в суде, а истец и Hockey Canada достигли соглашения об урегулировании.

Впоследствии была подана апелляция, расследование возобновили. В Hockey Canada извинились за недостаточную реакцию на выдвинутые обвинения, в ноябре прошлого года нескольких игроков молодежной сборной признали нарушителями кодекса поведения. Несколько дней назад пятерым хоккеистам было приказано сдаться полиции в рамках этого дела.

"Лондонская полиция предъявила обвинения нескольким игрокам, в том числе Алексу Форментону, в связи с обвинением, выдвинутым в 2018 году. Алекс будет решительно защищать свою невиновность и просит людей не спешить с приговором, не заслушав все доказательства", — заявил адвокат Браун.

Форментон последние два сезона провел в чемпионате Швейцарии. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на него принадлежат "Оттаве Сенаторз". Генеральный менеджер клуба Стив Стайос заявил, что не обсуждал с игроком эту ситуацию. В НХЛ отказались от комментариев по теме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2058241-chempiona-mira-po-hokkeyu-iz-kanady-obvinili-v-iznasilovanii/

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