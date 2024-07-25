"Барыс" объявил о переходе призера чемпионата мира из США

Американский защитник Уилл Бутчер заключил контракт с астанинским "Барысом", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного хоккейного клуба.

Соглашение с 29-летним спортсменом рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года. Контракт имеет односторонний формат.

Всю профессиональную карьеру Бутчер провел в Северной Америке. В 2013 году он был задрафтован "Колорадо Эвеланш" в пятом раунде под общим 123-м номером.

В Национальной хоккейной лиге защитник выступал за "Нью-Джерси Девилз" и "Баффало Сейбрз" и суммарно провел 280 матчей, в которых набрал 118 очков (17 шайб + 101 передача). Последние два сезона Бутчер играл в Американской хоккейной лиге.

В составе сборной США защитник стал чемпионом мира среди юниоров (2012 год) и выиграл бронзу взрослого чемпионата мира (2018).

"С приходом Бутчера мы получим атакующего защитника с отличным катанием и ярко выраженными диспетчерскими навыками. Он любит и умеет подключаться к атакам, хорошо действует в большинстве на синей линии, причём Уилл может и сам результативно завершать моменты. Мы рассчитываем, что Бутчер станет настоящим лидером линии обороны «Барыса»", — заявил генеральный менеджер астанчан Олег Болякин.

Столичная команда начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

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