Появились подробности о том, сколько будет получать звездный нападающий "Барыса"

Известный хоккейный комментатор и эксперт Михаил Зислис в своем Telegram-канале "Правый хват" рассказал о том, сколько будет получать новичок "Барыса" Дамир Жафяров, передает NUR.KZ.

Одностороннее соглашение с 30-летним форвардом заключено на один сезон и будет действовать до 31 мая 2025 года. Последним клубом Жафярова был омский "Авангард".

"Нападающий будет играть под руководством лучшего тренера в своей карьере Дэвида Немировски и способен набрать 50-55 очков. По моей информации, зарплата Жафярова составит 550 тысяч долларов (259 миллионов тенге - прим. ред. ) ", - заявил комментатор.

Также, эксперт высказался об еще одном возможном приобретении казахстанского клуба.

"Почти не сомневаюсь, что скоро до Астаны доедет и опальный канадец Майкл Маклауд. Для него это идеальный вариант. Однако есть и плохие новости. В руководстве клуба, несмотря на катастрофические провалы последних лет, по-прежнему считают, что должен существовать внутренний лимит на легионеров. Кажется, не более шести полевых игроков. С таким подходом пробиться команде в плей-офф будет невероятно сложно", - пишет Зислис.

Новый сезон КХЛ столичная команда начнет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

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