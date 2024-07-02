"Барыс" объявил о громком трансфере перед новым сезоном

Известный российский хоккеист Дамир Жафяров стал игроком астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба из столицы Казахстана.

Одностороннее соглашение с 30-летним форвардом заключено на один сезон и будет действовать до 31 мая 2025 года. Последним клубом Жафярова был омский "Авангард".

Всего нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 642 матча, в которых набрал 332 очка (133 шайбы + 199 голевых передач). В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира в 2014 году.

"Жафяров не нуждается в особом представлении. Его игровые качества отлично известны Дэвиду Немировски (главный тренер "Барыса" — прим. ред.), при котором Дамир был одним из лидеров в "Торпедо". Мы надеемся, что и в "Барысе" он станет ключевым игроком, способным делать результат", — сказал генеральный менеджер астанчан Олег Болякин.

Новый сезон КХЛ столичная команда начнет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

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