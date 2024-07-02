Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" объявил о громком трансфере перед новым сезоном

Опубликовано:

Российский хоккеист Дамир Жафяров
Дамир Жафяров. Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Известный российский хоккеист Дамир Жафяров стал игроком астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба из столицы Казахстана.

Одностороннее соглашение с 30-летним форвардом заключено на один сезон и будет действовать до 31 мая 2025 года. Последним клубом Жафярова был омский "Авангард".

Всего нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 642 матча, в которых набрал 332 очка (133 шайбы + 199 голевых передач). В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира в 2014 году.

"Жафяров не нуждается в особом представлении. Его игровые качества отлично известны Дэвиду Немировски (главный тренер "Барыса" — прим. ред.), при котором Дамир был одним из лидеров в "Торпедо". Мы надеемся, что и в "Барысе" он станет ключевым игроком, способным делать результат", — сказал генеральный менеджер астанчан Олег Болякин.

Новый сезон КХЛ столичная команда начнет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2127789-barys-obyavil-o-gromkom-transfere-pered-novym-sezonom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie