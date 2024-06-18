"Барыс" объявил о переходе обладателя Кубка Гагарина

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Максим Мухаметов подписал контракт с "Барысом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского хоккейного клуба.

Одностороннее соглашение с 25-летним спортсменом рассчитано на два года и завершится 31 мая 2026 года.

В "Барыс" Мухаметов перешел из магнитогорского "Металлурга", в составе которого в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. Во время регулярного чемпионата и плей-офф форвард принял участие в 28 матчах и набрал 4 очка (1 шайба + 3 голевые передачи).

До перехода в "Металлург" Мухаметов выступал в системе "Барыса". Сначала он играл за "Снежных Барсов", а затем — за "Номад", в составе которого стал чемпионом Казахстана в 2023 году.

Также в активе форварда несколько матчей за национальную команду. В составе сборной Казахстана он играл на последнем чемпионате мира, где в семи встречах забросил шайбу и отдал голевую передачу.

"Мухаметов — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и с краю. Он способен выполнять большой объем работы, в том числе и в обороне. Возможно, в "Металлурге" он получал не так много игрового времени, но его дебют в лиге получился довольно интересным. И мы ждем, что Максим начнет приносить пользу команде с первых же матчей", — заявил генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

Новый сезон КХЛ начнется для астанчан 4 сентября матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

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