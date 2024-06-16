Коннор Макдэвид побил рекорд НХЛ, который держался 36 лет

Канадец Коннор Макдэвид установил рекорд по числу результативных передач в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

В ночь на воскресенье по казахстанскому времени "Эдмонтон Ойлерз", за который выступает форвард, провел четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против "Флориды Пантерз".

"Нефтяники" разгромили соперника со счетом 8:1. Макдэвид набрал четыре результативных балла (1 шайба + 3 передачи).

Теперь на счету 27-летнего нападающего 32 голевых паса в 22 матчах нынешнего плей-офф. Капитан "Эдмонтона" побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который в 1988 году отдал 31 результативную передачу в розыгрыше Кубка Стэнли, также выступая за "Ойлерз".

Всего в активе Макдэвида теперь 38 очков (6+32) в нынешнем плей-офф. Лишь четыре раза игроки НХЛ показывали более высокую результативность в Кубке Стэнли (трижды — Гретцки, один раз — Марио Лемье). Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки (47 очков в 1985 году).

В действующей финальной серии "Эдмонтон" сократил отставание от "Флориды". Однако "Пантерз" ведут со счетом 3-1, им по-прежнему достаточно одной победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.