Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Коннор Макдэвид побил рекорд НХЛ, который держался 36 лет

Опубликовано:

Канадский хоккеист Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид. Фото: Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images

Канадец Коннор Макдэвид установил рекорд по числу результативных передач в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

В ночь на воскресенье по казахстанскому времени "Эдмонтон Ойлерз", за который выступает форвард, провел четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против "Флориды Пантерз".

"Нефтяники" разгромили соперника со счетом 8:1. Макдэвид набрал четыре результативных балла (1 шайба + 3 передачи).

Теперь на счету 27-летнего нападающего 32 голевых паса в 22 матчах нынешнего плей-офф. Капитан "Эдмонтона" побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который в 1988 году отдал 31 результативную передачу в розыгрыше Кубка Стэнли, также выступая за "Ойлерз".

Всего в активе Макдэвида теперь 38 очков (6+32) в нынешнем плей-офф. Лишь четыре раза игроки НХЛ показывали более высокую результативность в Кубке Стэнли (трижды — Гретцки, один раз — Марио Лемье). Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки (47 очков в 1985 году).

В действующей финальной серии "Эдмонтон" сократил отставание от "Флориды". Однако "Пантерз" ведут со счетом 3-1, им по-прежнему достаточно одной победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2118249-konnor-makdevid-pobil-rekord-nhl-kotoryy-derzhalsya-36-let/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.