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Стали известны сенсационные финалисты чемпионата мира по хоккею

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Сборная Швейцарии по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Швейцарии по хоккею. Фото: MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images

На чемпионате мира по хоккею в Чехии завершилась полуфинальная стадия. В решающий матч попали хозяева соревнований и сборная Швейцарии, передает корреспондент NUR.KZ.

Все полуфиналы прошли в Праге. В первом из них сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 7:3 благодаря дублям Доминика Кубалика (8 и 30 минуты) и Лукаша Седлака (46, 54), а также голам Давида Кемпфа (10), Ондржея Каше (27) и Мартина Нечаса (27). У скандинавов шайбы забросили Маркус Юханссон (4), Маркус Петтерссон (9) и Йоэль Эрикссон Эк (36, в большинстве).

В другом полуфинале сборная Швейцарии в серии буллитов обыграла команду Канады со счетом 3:2 благодаря двум удачным попыткам. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У швейцарцев в большинстве отличились Кевин Фиала (16) и Нино Нидеррайтер (18), у канадцев в равных составах забросил Брэндон Танев (35), а в большинстве — Джон Таварес (58).

Таким образом, в финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Чехии и Швейцарии, матч начнется 26 мая в 23:30 по казахстанскому времени. В 18:20 стартует игра за бронзу между командами Швеции и Канады, которых букмекеры считали главными фаворитами соревнований. Оба медальных матча пройдут в Праге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2106951-stali-izvestny-sensacionnye-finalisty-chempionata-mira-po-hokkeyu/

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