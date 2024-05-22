"Барыс" примет участие в престижном международном турнире

Столичный хоккейный клуб "Барыс" сыграет на предсезонном турнире с другими командами Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.
Стали известны участники 30-го юбилейного хоккейного турнира "Мемориал имени Виктора Блинова". В нём примут участие команды "Авангард" (Омск), "Барыс" (Астана), "Локомотив" (Ярославль) и "Сибирь" (Новосибирск).
Хоккейные соревнования пройдут с 21 по 25 августа в Омске.
Напомним, в минувшем сезоне столичный клуб занял последнее 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. В чемпионате 2024-2025 команду будет тренировать новый наставник, канадско-российский специалист Дэвид Немировски.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2105205-barys-primet-uchastie-prestizhnom-turnire-v-omske/