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Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

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Сборная Швеции по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Швеции по хоккею. Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

На чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, определились все восемь участников плей-офф, который стартует 23 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

На групповой стадии 16 команд были разбиты на две группы. В 1/4 финала вышли по четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки.

На старте плей-офф они составят перекрестные пары. Победители групп сыграют с четвертыми командами из другой восьмерки, а сборные, занявшие вторые места, встретятся с обладателями третьих позиций.

Таким образом, четвертьфинальная сетка чемпионата мира выглядит так:

  • Канада — Словакия;
  • Швейцария — Германия;
  • Швеция — Финляндия;
  • США — Чехия.

Все эти матчи пройдут 23 мая. Полуфиналы запланированы на 25 мая, встреча за третье место и финал состоятся днем позже.

Напомним, сборная Казахстана заняла шестое место в группе B и не вышла в плей-офф. Также из турнира вылетела команда Латвии — бронзовый призер прошлого чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2105094-opredelilis-vse-chetvertfinalnye-pary-chempionata-mira-po-hokkeyu/

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