Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, определились все восемь участников плей-офф, который стартует 23 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

На групповой стадии 16 команд были разбиты на две группы. В 1/4 финала вышли по четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки.

На старте плей-офф они составят перекрестные пары. Победители групп сыграют с четвертыми командами из другой восьмерки, а сборные, занявшие вторые места, встретятся с обладателями третьих позиций.

Таким образом, четвертьфинальная сетка чемпионата мира выглядит так:

Канада — Словакия;

Швейцария — Германия;

Швеция — Финляндия;

США — Чехия.

Все эти матчи пройдут 23 мая. Полуфиналы запланированы на 25 мая, встреча за третье место и финал состоятся днем позже.

Напомним, сборная Казахстана заняла шестое место в группе B и не вышла в плей-офф. Также из турнира вылетела команда Латвии — бронзовый призер прошлого чемпионата мира.

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