Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, определились все восемь участников плей-офф, который стартует 23 мая, передает корреспондент NUR.KZ.
На групповой стадии 16 команд были разбиты на две группы. В 1/4 финала вышли по четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки.
На старте плей-офф они составят перекрестные пары. Победители групп сыграют с четвертыми командами из другой восьмерки, а сборные, занявшие вторые места, встретятся с обладателями третьих позиций.
Таким образом, четвертьфинальная сетка чемпионата мира выглядит так:
- Канада — Словакия;
- Швейцария — Германия;
- Швеция — Финляндия;
- США — Чехия.
Все эти матчи пройдут 23 мая. Полуфиналы запланированы на 25 мая, встреча за третье место и финал состоятся днем позже.
Напомним, сборная Казахстана заняла шестое место в группе B и не вышла в плей-офф. Также из турнира вылетела команда Латвии — бронзовый призер прошлого чемпионата мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2105094-opredelilis-vse-chetvertfinalnye-pary-chempionata-mira-po-hokkeyu/