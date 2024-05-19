Сборная Казахстана по хоккею проиграла со счетом 1:10 на чемпионате мира

Мужская сборная Казахстана по хоккею разгромно уступила команде США в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе B и проводят встречи в Остраве. Очный матч стал для команд шестым на турнире.

Американцы одержали крупную победу со счетом 10:1. Хет-трик в большинстве оформил Брэди Ткачук (8, 19 и 46 минуты), дублем отметился Мэтт Болди (5, 24 — в большинстве). Еще по шайбе забросили Брок Нельсон (17), Гэвин Бриндли (22), Люк Канин (32), Кевин Хейз (46) и Джонни Годро (51).

Автором единственного гола сборной Казахстана стал Алихан Омирбеков (47). Ему ассистировали Роман Старченко и Артем Королев, признанный лучшим игроком матча в команде.

Аналогичную награду у американцев получил Годро, который также отметился четырьмя голевыми передачами и стал самым результативным хоккеистом сборной США в истории чемпионатов мира с 43 очками.

Казахстанцы потерпели пятое подряд поражение на турнире в Чехии. С тремя очками команда остается на седьмой позиции в группе. Казахстанцы опережают только Польшу, в активе которой один балл. Эти сборные сыграют в последнем туре, матч начнется 20 мая в 23:20 по казахстанскому времени.

Американцы набрали 13 очков и поднялись на второе место. Однако математически сборная США пока не обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.