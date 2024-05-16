Рекордный гол не помог сборной Казахстана в матче со Швецией на чемпионате мира по хоккею

Мужская сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Швеции и потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники выступают в группе B, матчи которой проходят в Остраве. Очная встреча стала для команд четвертой на турнире.
Шведы одержали победу со счетом 3:1 благодаря голам Маркуса Юханссона (11 минута), Линуса Юханссона (36) и Фабиана Зеттерлунда (42).
Единственную шайбу сборной Казахстана забросил Адиль Бекетаев (46), которому ассистировали Евгений Рымарев и Роман Старченко. Голевой бросок защитника стал самым мощным на нынешнем турнире. Скорость полета шайбы составила 162,4 километра в час, как сообщили организаторы чемпионата мира по ходу трансляции.
Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали вратаря Никиту Бояркина, который отразил 41 из 44 бросков в створ своих ворот. Аналогичную награду у шведов получил Зеттерлунд.
После четырех матчей в активе сборной Казахстана осталось три очка. Команда занимает седьмое место в группе B и опережает только Польшу (1). Следующую встречу казахстанцы проведут 17 мая против Германии.
Сборная Швеции остается единственной командой, которая пока не теряла очков на ЧМ-2024. С 12 баллами скандинавы возглавляют таблицу группы B.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2101973-rekordnyy-gol-ne-pomog-sbornoy-kazahstana-v-matche-so-shveciey-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/