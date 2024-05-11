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Капитан сборной Казахстана забросил первую шайбу команды на чемпионате мира (видео)

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Роман Старченко
Роман Старченко. Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Нападающий Роман Старченко стал автором первой заброшенной шайбы сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу команда проводит стартовый матч на турнире. Соперником казахстанцев выступает сборная Франции.

В начале встречи команды обменялись заброшенными шайбами в равных составах. Сначала у французов отличился Энцо Кантагалло (2 минута). Затем счет сравнял капитан сборной Казахстана Роман Старченко (4), которому ассистировал Евгений Рымарев.

Вскоре номинальные гости получили численное большинство. За секунду до его окончания сборная Казахстана вышла вперед благодаря голу Максима Мухаметова (8). Результативными передачами отметились Валерий Орехов и Кирилл Савицкий.

На момент публикации в матче продолжался первый период.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2098808-kapitan-sbornoy-kazahstana-zabrosil-pervuyu-shaybu-komandy-na-chempionate-mira/

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