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Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Опубликовано:

Клюшка мен шайба
Көрнекі сурет: pexels.com

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году, об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, передает NUR.KZ.

В феврале текущего года генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев заявил, что КФХ подала заявку на проведение мирового первенства, матчи должны были пройти в Астане и в Алматы.

Планировалось, что презентация заявки должна состояться на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в столице Чехии Праге 23–24 мая. Однако, глава IIHF заявил, что Казахстан отказался от идеи проведения мундиаля.

"Казахстан отозвал свою заявку на проведение чемпионата мира 2028 года", - сказал Тардиф.

Напомним, что ранее КФХ также подавала заявку на проведение чемпионата мира в 2027 году, однако турнир было решено проводить в Германии.

Уже завтра сборная Казахстана стартует на мировом первенстве в Чехии, в группе В отечественным хоккеистам будут противостоять сборные США, Латвии, Польши, Германии, Франции, Словакии и Швеции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2097881-kazahstan-ne-primet-chempionat-mira-po-hokkeyu-v-2028-godu/

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