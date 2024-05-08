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Сборная Казахстана по хоккею выиграла товарищеский матч перед чемпионатом мира

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Момент матч сборных Великобритании и Казахстана по хоккею
Матч сборных Великобритании и Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу в последнем матче перед стартом на чемпионате мира, который примет Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда провела товарищескую встречу в Праге. Соперником выступила сборная Великобритании — новичок элитного дивизиона чемпионата мира.

Казахстанцы пропустили первыми, однако в итоге смогли одержать победу. Хет-триком в составе команды Галыма Мамбеталиева отметился Никита Михайлис (29, 32, 60 минуты), еще по шайбе забросили Аркадий Шестаков (43, в большинстве) и Роман Старченко (48, в большинстве).

У британцев отличились Лиам Кирк (6) и Сэм Руопп (46).

Чемпионат мира по хоккею стартует в Чехии 10 мая. Сборная Казахстана будет выступать в группе B, матчи которой пройдут в Остраве. Первую встречу команда проведет 11 мая с Францией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2097560-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyigrala-tovarishcheskiy-match-pered-chempionatom-mira/

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