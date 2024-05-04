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Хоккеист сборной Казахстана покидает обладателей Кубка Гагарина

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Максим Мухаметов
Максим Мухаметов. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Нападающий национальной сборной Казахстана и магнитогорского "Металлурга" Максим Мухаметов покидает российский клуб, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Мухаметов пополнил состав "Магнитки" в летнее межсезонье 2023 года, перейдя из системы казахстанского "Барыса". Нападающий дебютировал за российский клуб 2 сентября и сразу же отметился заброшенной шайбой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге.

Всего в этом сезоне Максим провел в стане "Металлурга" 28 игр и заработал 4 очка (3+1 по системе гол плюс пас).

Напомним, в этом сезоне Мухаметов совместно с другими казахстанскими хоккеистами Никитой Михайлисом и Валерием Ореховым стали обладателями Кубка Гагарина. "Металлург" в финальной серии одолел ярославский "Локомотив".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2096240-hokkeist-sbornoy-kazahstana-pokidaet-obladateley-kubka-gagarina/

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