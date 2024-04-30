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"Барыс" объявил о расставании с пятью хоккеистами

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Хоккеист Дмитрий Гурков
Хоккеист Дмитрий Гурков: Пресс-служба ХК "Барыс"

На официальном сайте астанинского хоккейного клуба "Барыс" объявили о завершении сотрудничества одновременно с пятью игроками основного состава, сообщает NUR.KZ.

Среди хоккеистов, которые покинут единственный казахстанский клуб, представленный в КХЛ, оказались следующие спортсмены: Егор Шалапов, Дмитрий Гурков (оба – Россия), Джозеф ЛаБейт (США), Энтони Камара (Канада) и Рудольф Червени (Чехия).

Егор Шалапов за восемь сезонов, которые он провел в системе клуба, провел в составе основной команды 329 матчей и записал в свой актив 34 (4+30) балла в рамках матчей КХЛ.

Гудков за девять сезонов в «Барысе» сыграл 209 матчей в КХЛ, в которых набрал 26 (6+20) баллов за результативность.

ЛаБейт, Камара и Червени пополнили команду в сезоне 2023/24, по итогам которого команда не вышла в плей-офф и заняла последнее место в таблице Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2094062-barys-obyavil-o-rasstavanii-s-pyatyu-hokkeistami/

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