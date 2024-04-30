"Можем побороться": хоккеист сборной Казахстана о предстоящем чемпионате мира

Защитник национальной сборной Казахстана по хоккею Адиль Бекетаев прокомментировал подготовку команды на открытой тренировке в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

- Адиль, после того, как сезон у "Барыса" в КХЛ завершился и до начала учебно-тренировочных сборов прошло определенное время, успел отдохнуть?

- Особо отдыхать времени не было, потому что, когда чемпионат КХЛ закончился мы сразу в "Номад" на матчи чемпионата Казахстана. Сейчас такой момент, что нет времени отдыхать, нужно работать, потому что впереди важный турнир для нас. Сейчас надо просто потерпеть, чтобы постараться хорошо выступить, потом будет время у нас отдохнуть.

- Следите за юношеской сборной на чемпионате мира? Вчера как раз была историческая победа.

- Слежу, конечно, как наши ребята играют в элитном дивизионе. Вчера обыграли чехов, со швейцарцами немного не хватило международного опыта. Хорошо для них это. Они только выходят с юношеского хоккея, дальше молодежный уровень.

- Какие ожидания от чемпионата мира?

- В принципе группа у нас играбельная. Если удача к нам повернется лицом, то тогда думаю можем побороться за что-то, чем просто сохранить прописку в элитном дивизионе. В прошлом году матч со Словакией показал, что мы все вместе дотерпели и нам по зубам была эта сборная. Сейчас сборные все похожи, одного уровня. Можно не брать в расчет американцев и шведов, потому что вот у них другой уровень.

- То есть прошлый год показал, что и канадцам можно забивать?

- Большой разницы кому забивать - нет. Любой гол от любого игрока нашей сборной на чемпионате мира будет важен".

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 11 по 26 мая в чешских городах Острава и Прага.

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