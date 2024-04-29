Сборная Казахстана по хоккею сотворила сенсацию на чемпионате мира

Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители республики выступают в группе B, матчи которой принимает город Вантаа. В третьей встрече этой стадии казахстанцы сыграли со сборной Чехии.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе команды Казахстана отличились Роман Большедворский (20 минута), Корней Корнеев (24, в большинстве) и Александр Перкин (53). У чехов шайбы забросили Ондржей Кош (14), Адам Бенак (16) и Адам Йехо (39).

На пятой минуте овертайма в формате "три на три" казахстанцы оформили решающий гол, автором которого стал Аристарх Киреев. Итоговый счет — 4:3 в пользу команды Георгия Верещагина.

Лучшим игроком матча в составе победителей признали Большедворского, который отметился не только голом, но и результативной передачей.

Победа позволила сборной Казахстана набрать первые очки на турнире. С двумя баллами команда по-прежнему замыкает таблицу группы B. Для выхода в четвертьфинал необходимо занять место в топ-4 пятерки. Заключительный матч стадии казахстанцы проведут 30 апреля против Канады, которая гарантировала себе первую позицию в группе.

В активе сборной Чехии теперь шесть очков. Команда занимает второе место в группе и обеспечила себе участие в четвертьфинале.

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