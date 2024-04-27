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Разгромом завершился второй матч сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Chris Tanouye / IIHF

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции на чемпионате мира в Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе B, матчи которой проходят в городе Вантаа. В очной встрече шведы одержали крупную победу со счетом 7:1.

При этом первыми отличились казахстанцы благодаря шайбе Абзала Алибека (6 минута). Однако затем голами в составе скандинавской команды отметились Вальтер Линдберг (11), Виктор Эклунд (16), Якоб Ихс Возняк (21), Адам Хесселвалл (22), Джек Берглунд (45), Лукас Петтерссон (50) и Мелвин Фернстром (55).

Поражение стало для сборной Казахстана вторым подряд на чемпионате мира. Без набранных очков команда замыкает таблицу группы B.

Шведы с тремя баллами догнали чехов и швейцарцев. Возглавляет таблицу с шестью очками сборная Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092256-razgromom-zavershilsya-vtoroy-match-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-chempionate-mira/

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