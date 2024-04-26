Камбэком завершился первый матч сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) с поражения стартовала на чемпионате мира в Финляндии, хотя вела с преимуществом в две шайбы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители республики выступают в группе B, встречи которой проходят в городе Вантаа. В стартовом матче казахстанцы уступили сборной Швейцарии со счетом 2:4, хотя выиграли первый период с преимуществом в две шайбы.

Сначала отличился Аристарх Киреев (7 минута), затем — Абзал Алибек (10). После этого в сборной Швейцарии произошла замена вратаря, и больше номинальные гости не пропускали.

Во втором и третьем периодах соперники казахстанцев забросили две и три шайбы соответственно. Отличились Гиан Майер (28), Кими Корблер (33), Ноа Тарчини (44), Джордан Форгет (50, в большинстве) и Леон Муггли (59).

Волевая победа стала для сборной Швейцарии первой на турнире. Днем ранее они уступили Чехии со счетом 0:3. Также три очка в активе канадцев, которые в четверг обыграли шведов (6:3).

Сборная Казахстана второй матч на чемпионате мира проведет в субботу против скандинавской команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.