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Казахстанские хоккеисты проиграли сборной России со счетом 0:12

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Матч молодежных сборных России и Казахстана по хоккею
Матч молодежных сборных России и Казахстана по хоккею. Фото: Федерация хоккея России

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 20 лет) потерпела разгромное поражение от команды России на международном турнире Кубок Будущего, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнование проходит в Новосибирске. Во втором туре хозяева турнира обыграли казахстанцев всухую благодаря дублям Михаила Ильина (1 и 54 минуты) и Егора Соловьева (2, 42 — в большинстве), а также шайбам Виталия Пестерева (16), Владимира Михалева (22), Максима Великова (23), Вячеслава Малова (37), Егора Варюшкина (39), Магомеда Шараканова (45), Алексея Василькова (55) и Никиты Артамонова (57).

Всего россияне нанесли 60 бросков в створ ворот гостей, тогда как казахстанцы отметились 14 такими попаданиями.

Для представителей республики это второе поражение на Кубке Будущего в Новосибирске. Днем ранее казахстанцы также проиграли крупно и всухую — Беларуси со счетом 0:7.

Последний матч в рамках турнира национальная молодежная команда проведет со сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ), которая в пятницу одержала победу над белорусами (4:3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092034-kazahstanskie-hokkeisty-proigrali-sbornoy-rossii-so-schetom-0-12/

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