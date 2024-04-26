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"Сухим" разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею

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Хоккеисты молодежных сборных Казахстана и Беларуси
Хоккеисты молодежных сборных Казахстана и Беларуси: icehockey.kz

Молодежная сборная Казахстана (до 20-и лет) по хоккею встретилась со сборной Беларуси (U20) в рамках международного турнира Кубок Будущего, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходит в Новосибирске (Россия). Матч наших хоккеистов со сверстниками из Беларуси завершился разгромным поражением Казахстана со счетом 0:7.

0:1 - Кузнецов (Бориков, Волочко), 07:04. В равенстве

0:2 - Гаврилов (Никитич), 09:13. В равенстве

0:3 - Шидловский (Бориков, Волочко), 24:50. В большинстве

0:4 - Жилюк, 28:33. В меньшинстве

0:5 - Ковгореня (Елисеев, Гаврилов), 37:05. В равенстве

0:6 - Бориков (Гуменюк), 49:58. В равенстве

0:7 - Елисеев (Кузнецов, Гуменюк ), 53:47. В равенстве

В субботу нашей молодежке предстоит игра с Россией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2091440-suhim-razgromom-zavershilsya-match-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu/

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