Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по хоккею огласил расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира в Чехии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

В Астане продолжается учебно-тренировочный сбор национальной команды по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в Чехии. В ходе УТС хоккеисты проведут матчи с Россией и Беларусью на домашнем турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, а также товарищескую встречу с командой Великобритании уже в Чехии.

Главный тренер сборной Галым Мамбеталиев включил в заявку 38 хоккеистов – 4 вратаря и 34 полевых игрока:

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Номад», Астана), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - «Барыс», Астана), Сергей Кудрявцев («Арлан», Кокшетау)

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров (все - «Барыс», Астана), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Кирилл Никитин, Хакназар Кенесбай, Артем Королев (все – «Номад», Астана), Дмитрий Бреус («Чайка», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск), Кирилл Полохов («Арлан», Кокшетау)

Нападающие: Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Николай Шульга (все – «Номад», Астана), Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Александр Борисевич, Ансар Шайхмедденов (все «Барыс»), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (оба – «Арлан», Кокшетау), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба – «Металлург», Магнитогорск), Кирилл Панюков («Амур», Хабаровск)

В итоговый состав чемпионата мира попадут 25 хоккеистов – 3 вратаря и 22 полевых игрока.

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