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Лидер сборной Казахстана оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Казахстанский хоккеист Никита Михайлис: Пресс-служба ХК "Металлург"

Лидер сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис, выступающий в составе магнитогорского ХК Металлург", приблизился к победе в финале Кубка Гагарина, передает NUR.KZ.

В финале команде казахстанца противостоит хоккейный клуб "Локомотив" из Ярославля. Сегодня завершился третий матч, "Металлург" одержал победу со счетом 1:2.

Начало встречи прошло "сухо", ни одна из команд не смогла пробить ворота друг друга. Первый гол на 35-й минуте забил игрок магнитогорского клуба Дмитрий Силантьев. Ответный гол "Локомотива" забил Георгий Иванов, реализовав момент на 52-й минуте.

Исход матча был решен в овертайме. Одноклубник Михайлиса Александр Петунин забил шайбу в ворота ярославцев на 64-й минуте и добыл победу для своей команды.

Отметим, что "Металлург" ведет в серии финальных матчей со счетом 3:0, следующая встреча может стать для команды победной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2089304-lider-sbornoy-kazahstana-okazalsya-v-shage-ot-pobedy-v-kubke-gagarina/

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