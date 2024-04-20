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Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию перед стартом на чемпионате мира

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею во время матча
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала победу над командой Норвегии в контрольном матче перед чемпионатом мира, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в Финляндии, где команды проходят подготовку к турниру. Там же пройдет и сам чемпионат мира.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. У казахстанцев шайбу забросил Карим Кажибеков (12 минута), а дубль оформил Асанали Саркенов (20, 40). В составе норвежцев отличились Людвиг Лафтон (33), Расмус Олсен Брекке (45) и Миккель Эриксен (58).

В овертайме решающего гола не было. В серии буллитов казахстанцы оказались сильнее, победную попытку реализовал Кажибеков.

Юношеский чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 25 апреля по 5 мая. Сборная Казахстана ранее объявила расширенный состав на турнир. На групповом этапе команде предстоит сыграть со Швейцарией, Швецией, Чехией и Канадой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2088341-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-obygrala-norvegiyu-pered-startom-na-chempionate-mira/

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