Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на юношеский чемпионат мира

Опубликован расширенный состав юношеской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет.

Заключительный этап сборов команда проведет в Финляндии. В них примут участие 25 хоккеистов. В окончательную заявку на чемпионат мира войдут 23 игрока — 20 полевых и три вратаря.

Расширенный состав юношеской сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Танирхан Алпыспаев, Данил Лыткин, Абылайхан Толеубай (все — "Барыс");

Защитники: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин ("Снежные барсы", МХЛ), Артем Шарапов, Раты Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сагымбаев (все — "Барыс"), Святослав Евплов (Армия СКА, Санкт-Петербург), Дамир Бритиков (Академия им. В.В. Петрова, Красногорск);

Нападающие: Абзал Алибек, Асанали Саркенов (оба — "Снежные барсы", МХЛ) Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба — "Темиртау"), Данил Дронов, Алексей Трегубов, Карим Кажибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов (все — "Барыс"), Артур Глухих ("Торпедо"), Корней Корнеев ("Авангард", Омск), Семен Черкасов ("Астана").

Тренерский штаб юношеской сборной Казахстана возглавляет Георгий Верещагин. Его помощники — Сергей Старыгин, Тимур Ережепов, Александр Калюжный и Андрей Кисель.

Юношеский чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 25 апреля по 5 мая. Сборная Казахстана сыграет в группе B против команд Канады, Швеции, Швейцарии и Чехии.

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