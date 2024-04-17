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Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на юношеский чемпионат мира

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Хоккеисты юношеской сборной Казахстана на тренировке
Хоккеисты юношеской сборной Казахстана. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Опубликован расширенный состав юношеской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет.

Заключительный этап сборов команда проведет в Финляндии. В них примут участие 25 хоккеистов. В окончательную заявку на чемпионат мира войдут 23 игрока — 20 полевых и три вратаря.

Расширенный состав юношеской сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Танирхан Алпыспаев, Данил Лыткин, Абылайхан Толеубай (все — "Барыс"); 

Защитники: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин ("Снежные барсы", МХЛ), Артем Шарапов, Раты Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сагымбаев (все — "Барыс"), Святослав Евплов (Армия СКА, Санкт-Петербург), Дамир Бритиков (Академия им. В.В. Петрова, Красногорск);

Нападающие: Абзал Алибек, Асанали Саркенов (оба — "Снежные барсы", МХЛ) Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба — "Темиртау"), Данил Дронов, Алексей Трегубов, Карим Кажибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов (все — "Барыс"), Артур Глухих ("Торпедо"), Корней Корнеев ("Авангард", Омск),  Семен Черкасов ("Астана").

Тренерский штаб юношеской сборной Казахстана возглавляет Георгий Верещагин. Его помощники — Сергей Старыгин, Тимур Ережепов, Александр Калюжный и Андрей Кисель.

Юношеский чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 25 апреля по 5 мая. Сборная Казахстана сыграет в группе B против команд Канады, Швеции, Швейцарии и Чехии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2086670-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-nazvala-sostav-na-yunosheskiy-chempionat-mira/

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