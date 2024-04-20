Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лидер сборной Казахстана приблизился к победе в Кубке Гагарина

Опубликовано:

Никита Михайлис
Никита Михайлис: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск)

Магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" и увеличил преимущество в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Второй матч в серии до четырех побед, как и первый, прошел в Магнитогорске. Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря шайбе Дениса Зернова на 41-й минуте. Шатаут оформил голкипер "Металлурга" Илья Набоков.

Лидер сборной Казахстана и форвард магнитогорцев Никита Михайлис результативными действиями не отметился. При этом в первом матче финальной серии он сумел забросить шайбу.

Также за "Металлург" в решающих встречах играют казахстанский защитник Валерий Орехов и бывшие хоккеисты сборной Казахстана Алексей Маклюков (защитник) и Павел Акользин (форвард).

Третий и четвертый матчи финала пройдут в Ярославле 22 и 24 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2088338-lider-sbornoy-kazahstana-priblizilsya-k-pobede-v-kubke-gagarina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.