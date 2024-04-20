Лидер сборной Казахстана приблизился к победе в Кубке Гагарина

Магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" и увеличил преимущество в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Второй матч в серии до четырех побед, как и первый, прошел в Магнитогорске. Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря шайбе Дениса Зернова на 41-й минуте. Шатаут оформил голкипер "Металлурга" Илья Набоков.

Лидер сборной Казахстана и форвард магнитогорцев Никита Михайлис результативными действиями не отметился. При этом в первом матче финальной серии он сумел забросить шайбу.

Также за "Металлург" в решающих встречах играют казахстанский защитник Валерий Орехов и бывшие хоккеисты сборной Казахстана Алексей Маклюков (защитник) и Павел Акользин (форвард).

Третий и четвертый матчи финала пройдут в Ярославле 22 и 24 апреля.

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