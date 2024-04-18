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Легендарный чешский хоккеист установил уникальный рекорд в возрасте 52 лет

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Чешский хоккеист Яромир Ягр
Яромир Ягр. Фото: Пресс-служба Чешского хоккейного союза

Чех Яромир Ягр стал самым возрастным хоккеистом, когда-либо забрасывавшим шайбу в профессиональном матче, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Faceoff.

В четверг спортсмен отличился в игре чешской хоккейной Экстралиги. Ягр вышел на лед в составе собственного клуба "Кладно" и открыл счет на второй минуте, поразив ворота "Всетина".

На момент голу форварду было 52 года и 63 дня. Он превзошел достижение канадца Горди Хоу, который забросил шайбу в своем последнем матче в НХЛ в возрасте 52 лет и 11 дней.

В матче со "Всетином" чешский ветеран также отметился результативной передачей. Его команда в итоге выиграла со счетом 7:2 и укрепила лидерство в серии до четырех побед (2-0). На данный момент "Кладно" борется за право выступить в Суперлиге и в следующем сезоне.

Именно Ягр теперь является старейшим хоккеистом, который отметился голом, а также результативной передачей на профессиональном уровне. При этом Хоу в 1997 году возобновил карьеру на один матч и в возрасте 69 лет провел смену за "Дейтройт Вайперс" в Международной хоккейной лиге (IHL). Таким образом, канадец остается самым возрастным хоккеистом, выступившим на профессиональном уровне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2087390-legendarnyy-cheshskiy-hokkeist-ustanovil-unikalnyy-rekord-v-vozraste-52-let/

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