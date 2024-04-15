Лидер сборной Казахстана по хоккею вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" одержал победу в полуфинальной серии матчей Кубка Гагарина против ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга, передает NUR.KZ.

Серия полуфинальных игр длилась в течение семи матчей. В заключительной встрече "Металлург", в составе которого выступает лидер сборной Казахстана Никита Михайлис, одержал победу на домашней арене со счетом 3:2.

В последнем матче за выход в финал Кубка голами за команду хозяев отличились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов.

Финальная серия игр плей-офф КХЛ стартует 18 апреля. Магнитогорская команда встретится с ярославским "Локомотивом".

Отметим, что матч "Металлурга" и "Автомобилиста" стал рекордным по количеству забитых голов в полуфинале Кубка Гагарина. Команды забросили 39-ю шайбу в седьмой встрече.

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