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Лидер сборной Казахстана по хоккею вышел в финал Кубка Гагарина

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Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" одержал победу в полуфинальной серии матчей Кубка Гагарина против ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга, передает NUR.KZ.

Серия полуфинальных игр длилась в течение семи матчей. В заключительной встрече "Металлург", в составе которого выступает лидер сборной Казахстана Никита Михайлис, одержал победу на домашней арене со счетом 3:2.

В последнем матче за выход в финал Кубка голами за команду хозяев отличились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов.

Финальная серия игр плей-офф КХЛ стартует 18 апреля. Магнитогорская команда встретится с ярославским "Локомотивом".

Отметим, что матч "Металлурга" и "Автомобилиста" стал рекордным по количеству забитых голов в полуфинале Кубка Гагарина. Команды забросили 39-ю шайбу в седьмой встрече.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2085350-lider-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-vyshel-v-final-kubka-gagarina/

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