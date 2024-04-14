Казахстанские хоккеистки совершили драматичный камбэк в решающем матче на чемпионате мира

Женская национальная сборная Казахстана по хоккею одержала пятую победу подряд в рамках группового этапа дивизиона IIА на чемпионате мира в Канильо (Андорра), передает NUR.KZ.

Соперницами наших хоккеисток в заключительном матче дивизиона выступили ранее непобежденные представительницы сборной Испании.

Первый период игры завершился вничью, первый гол забила испанка Нереа Хименез (9:58), ответный гол забила казахстанская хоккеистка Лариса Свиридова (10:06).

Во втором периоде счет вновь открыли испанки, Нереа Хименез отличилась дублем (27:48), далее сравняла Анастасия Оразбаева (33:48), но еще один гол Казахстан пропустил на 39:48, свой момент реализовала Вега Муньоз.

К третьему периоду казахстанская сборная проигрывала 2:3.

Однако в заключительной части матча отечественные хоккеистки совершили героический камбэк, забив три безответных шайбы, героинями встречи стали Анастасия Оразбаева (41:41), Александра Шегай (59:22) и Пернеш Ашимова (59:46).

Казахстан – Испания 5:3

Данная победа обеспечила сборной Казахстана путевку в Дивизион IB.

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