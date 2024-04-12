Казахстан унизил европейскую сборную на женском чемпионате мира по хоккею

Женская национальная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперниц в четвертом матче чемпионата мира в Канильо (Андорра), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации хоккея.
Соперницами наших хоккеисток выступили спортсменки из Бельгии. Матч завершился разгромной победой Казахстана со счетом 9:2.
0:1 - 03:51 - Свиридова (Олжабаева, Пяткова)
0:2 - 04:36 - Саяхаткызы (Буторина)
0:3 - 06:58 - Куценко (Буторина, Филимонова)
0:4 - 12:02 - Алдабергенова (Ашимова, Свиридова)
0:5 - 14:27 - Алдабергенова (Свиридова)
1:5 - 31:54 - Де Гуштенер (Стено)
1:6 - 34:16 - Пяткова (Ашимова)
2:6 - 38:20 - Де Гуштенер (Босманс, Стено)
2:7 - 38:33 - Фельзинк (Воронова)
2:8 - 51:19 - Ашимова ГБ
2:9 - 52:35 - Шегай ГБ
Отметим, что в четырех матчах мирового первенства казахстанская сборная не потерпела ни одного поражения. В следующей встрече казахстанки сыграют с Испанией 13 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2083412-kazahstan-opozoril-evropeyskuyu-sbornuyu-na-zhenskom-chempionate-mira-po-hokkeyu/