Казахстан унизил европейскую сборную на женском чемпионате мира по хоккею

Женская национальная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперниц в четвертом матче чемпионата мира в Канильо (Андорра), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации хоккея.

Соперницами наших хоккеисток выступили спортсменки из Бельгии. Матч завершился разгромной победой Казахстана со счетом 9:2.

0:1 - 03:51 - Свиридова (Олжабаева, Пяткова)

0:2 - 04:36 - Саяхаткызы (Буторина)

0:3 - 06:58 - Куценко (Буторина, Филимонова)

0:4 - 12:02 - Алдабергенова (Ашимова, Свиридова)

0:5 - 14:27 - Алдабергенова (Свиридова)

1:5 - 31:54 - Де Гуштенер (Стено)

1:6 - 34:16 - Пяткова (Ашимова)

2:6 - 38:20 - Де Гуштенер (Босманс, Стено)

2:7 - 38:33 - Фельзинк (Воронова)

2:8 - 51:19 - Ашимова ГБ

2:9 - 52:35 - Шегай ГБ

Отметим, что в четырех матчах мирового первенства казахстанская сборная не потерпела ни одного поражения. В следующей встрече казахстанки сыграют с Испанией 13 апреля.

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