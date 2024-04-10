Сборная Казахстана по хоккею разгромила Исландию на женском чемпионате мира

Женская национальная сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу в матче чемпионата мира 2024 года в дивизионе IIA, который проходит в Канильо (Андорра), передает NUR.KZ.

Казахстанские хоккеистки не оставили шансов сборной Исландии в своей третьей игре на мировом первенстве.

Казахстан – Исландия 7:2

В первом периоде наши спортсменки полностью контролировали игру на протяжении всего отрезка, забив пять голов и не пропустив ни одной шайбы в свои ворота. Результативными действиями отличились Екатерина Куценко (2), Дильназ Саяхаткызы (6), Мунира Саяхаткызы (12), Александра Шегай (15), Карина Фельзинк (20).

Вторая половина встречи также осталась за Казахстаном, две шайбы забили Мунира Саяхаткызы и Анастасия Оразбаева.

Первый гол Исландии забила Лаура-Анн Мерфи (37), а в третьем периоде еще раз поразила ворота нашей сборной Катрин Бьорнсдоттир.

Отметим, что все три матча казахстанской сборной на чемпионате мира завершились победой.

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