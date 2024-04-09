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Сенсационно проигравший "Барысу" российский клуб стал первым финалистом Кубка Гагарина

Опубликовано:

Игроки ХК "Локомотив" и ХК "Барыс"
Игроки ХК "Локомотив" и ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" стал первым финалистом Кубка Гагарина в сезоне 2023/24, одержав победу над челябинским "Трактором" в полуфинальной серии, передает NUR.KZ.

"Локомотив" выиграл все игры четырехматчевой серии. Последняя встреча состоялась в Челябинске и завершилось разгромной победой над хозяевами со счетом 3:0. Голами отличились Мартин Грант, Артур Каюмов и Сергей Андронов.

Отметим, что для команды это второй за 15 лет выход в финал кубка, ранее клубу удавалось побороться за титул в 2009 году, однако тогда трофей завоевал казанский ХК "Ак Барс".

Единственный клуб КХЛ, представляющий Казахстан – астанинский "Барыс" не вышел в плей-офф лиги, несмотря на победу над "Локомотивом" в январе, завершив сезон на последнем месте в восточной конференции.

Однако в финале может принять участие казахстанский хоккеист Никита Михайлис, выступающий в составе "Металлурга", но команде еще предстоит заключительный полуфинальный матч с "Автомобилистом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2081207-sensatsionno-proigravshiy-barysu-rossiyskiy-klub-stal-pervym-finalistom-kubka-gagarina/

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