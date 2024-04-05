Сборная Казахстана по хоккею объявила, когда начнет подготовку к чемпионату мира

Казахстанская федерация хоккея на официальном сайте раскрыла план подготовки мужской национальной сборной к чемпионату мира 2024 года, передает NUR.KZ.
Учебно-тренировочный сбор команды начнется 10 апреля. Его примет "Барыс Арена" в Астане.
"Приглашения в национальную команду были отправлены всем хоккеистам, в которых мы заинтересованы. 10 апреля на "Барыс Арене" соберутся все те, кто уже завершил сезон в своих клубах. Остальные присоединятся по окончании выступлений в плей-офф Кубка Гагарина и чемпионата Казахстана", — заявил главный тренер национальной сборной Галым Мамбеталиев.
Ранее стало известно, что в начале мая в Астане состоится серия международных матчей. Соперниками сборной Казахстана будут Беларусь и команда "Россия 25", отстраненные от турниров под эгидой Международной федерации хоккея.
Чемпионат мира в Чехии стартует 10 мая. Сборная Казахстана выступит в группе B, где сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Латвии, Германии, Франции и Польши.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2079842-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-obyavila-kogda-nachnet-podgotovku-k-chempionatu-mira/