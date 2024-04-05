Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею объявила, когда начнет подготовку к чемпионату мира

Опубликовано:

Хоккеисты сборной Казахстана на тренировке
Хоккеисты сборной Казахстана. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Казахстанская федерация хоккея на официальном сайте раскрыла план подготовки мужской национальной сборной к чемпионату мира 2024 года, передает NUR.KZ.

Учебно-тренировочный сбор команды начнется 10 апреля. Его примет "Барыс Арена" в Астане.

"Приглашения в национальную команду были отправлены всем хоккеистам, в которых мы заинтересованы. 10 апреля на "Барыс Арене" соберутся все те, кто уже завершил сезон в своих клубах. Остальные присоединятся по окончании выступлений в плей-офф Кубка Гагарина и чемпионата Казахстана", — заявил главный тренер национальной сборной Галым Мамбеталиев.

Ранее стало известно, что в начале мая в Астане состоится серия международных матчей. Соперниками сборной Казахстана будут Беларусь и команда "Россия 25", отстраненные от турниров под эгидой Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира в Чехии стартует 10 мая. Сборная Казахстана выступит в группе B, где сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Латвии, Германии, Франции и Польши.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2079842-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-obyavila-kogda-nachnet-podgotovku-k-chempionatu-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.