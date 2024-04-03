Сборная России сыграет с Казахстаном на турнире в Астане

Сборная России по хоккею примет участие в международном турнире против команд Казахстана и Беларуси, который пройдет в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.
Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана, которые состоятся в мае 2024 года.
Хоккеисты соберутся на базе в Новогорске 22 апреля и пройдут медосмотр.
С 2 по 11 мая сборная России проведет пять матчей, включая три игры в российских городах.
Турнир в Казахстане:
- 2 мая — Россия — Казахстан (Астана)
- 4 мая — Россия — Беларусь (Астана)
Турне:
- 6 мая — Россия — Беларусь (Омск)
- 9 мая — Россия — Беларусь (Тула)
- 11 мая — Россия — Беларусь (Минск)
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2078249-sbornaya-rossii-sygraet-s-kazahstanom-na-turnire-v-astane/