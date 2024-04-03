Сборная России сыграет с Казахстаном на турнире в Астане

Сборная России по хоккею примет участие в международном турнире против команд Казахстана и Беларуси, который пройдет в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана, которые состоятся в мае 2024 года.

Хоккеисты соберутся на базе в Новогорске 22 апреля и пройдут медосмотр.

С 2 по 11 мая сборная России проведет пять матчей, включая три игры в российских городах.

Турнир в Казахстане:

2 мая — Россия — Казахстан (Астана)

4 мая — Россия — Беларусь (Астана)

Турне:

6 мая — Россия — Беларусь (Омск)

9 мая — Россия — Беларусь (Тула)

11 мая — Россия — Беларусь (Минск)

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