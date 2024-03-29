Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

В столице стартовал необычный турнир по хоккею

Опубликовано:

детский турнир по хоккею
детский турнир по хоккею. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

В Астане прошла церемония открытия республиканского детского хоккейного турнира среди сельских команд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

В турнире примут участие 24 команды из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Атырауской, Актюбинской областей, а также регионов Астаны и Алматы. Ожидается участие более 300 детей, в том числе и воспитанники Аккольского детского дома. Таким образом спортивное мероприятие стало не только одним из самых крупных турниров за всю историю детского хоккея в Казахстане, но и одним из самых доступных для детей из регионов.

Отметим, это третий турнир, из серии запланированных крупнейших хоккейных соревнований среди сельских команд разных регионов Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2075520-v-stolitse-startoval-neobychnyy-turnir-po-hokkeyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.