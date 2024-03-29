В столице стартовал необычный турнир по хоккею

В Астане прошла церемония открытия республиканского детского хоккейного турнира среди сельских команд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

В турнире примут участие 24 команды из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Атырауской, Актюбинской областей, а также регионов Астаны и Алматы. Ожидается участие более 300 детей, в том числе и воспитанники Аккольского детского дома. Таким образом спортивное мероприятие стало не только одним из самых крупных турниров за всю историю детского хоккея в Казахстане, но и одним из самых доступных для детей из регионов.

Отметим, это третий турнир, из серии запланированных крупнейших хоккейных соревнований среди сельских команд разных регионов Казахстана.

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