Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по хоккею назвал состав спортсменок на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Андорре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

С 7 по 13 апреля в Андорре пройдет чемпионат мира по хоккею среди женских команд в дивизионе IIA. За путевку в первый дивизион сборная Казахстана поборется с командами Бельгии, Испании, Исландии и Мексики. С 27 марта по 5 апреля запланирован подготовительный сбор в месте проведения соревнований в городе Канильо.

Тренерский штаб сборной во главе с Александром Тебеньковым выбрал следующий состав:

Вратари: Полина Говтва («Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Щеколова («Томирис», Астана).

Нападающие: Малика Алдабергенова, Перенеш Ашимова, Алина Иванченко, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все - «Айсулу») Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай (все – «Томирис»), Мунира Саяхаткызы, Дильназ Саяхаткызы, Карина Фельзинк (все – «Торпедо»).

Защитники: Аида Олжабаева, Мадина Турсынова, Анна Пяткова (все – «Айсулу») Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (все - «Томирис»), Анастасия Дубровская, Катрин Мескини (обе - «Торпедо»).

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