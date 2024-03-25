Определился чемпион женской лиги Казахстана по хоккею

В Алматы прошли заключительные матчи в рамках женского чемпионата Казахстана по хоккею "Qyzdar Hockey Ligasy", по итогам которых чемпионками стали представительницы команды "Айсулу", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Команда из южной столицы страны в восемнадцатый раз завоевала золотые медали и впервые подняла над головами Кубок Qyzdar Hokei Ligasy. Столичный коллектив "Томирис" в текущем сезоне заняли второе место, став вице-чемпионами Казахстана.

В то же время, хоккеистки "Торпедо" замкнули тройку лучших, имея в составе только воспитанниц усть-каменогорского хоккея.

Как заявляет Казахстанская федерация хоккея, по окончанию заключительного тура чемпионата Казахстана среди женских команд игроки сборной Казахстана отправится в Андорру для подготовки к предстоящим матчам чемпионата мира в дивизионе IIA. Сам турнир запланирован в городе Канильо, в Андорре. Соревнования пройдут в условиях среднегорья на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Предстартовый сбор запланирован в городе проведения соревнований с 27 марта по 5 апреля. Задача – провести продуктивную совместную тактическую подготовку. Первый матч наши девушки проведут 7 апреля против команды Мексики.

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