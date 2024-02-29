Стало известно, сколько будут получать игроки "Барыса" в следующем сезоне

"Спорт-Экспресс" опубликовал зарплаты игроков астанинского ХК "Барыс" на сезон 2024/25, у которых уже есть действующий контракт, передает NUR.KZ.

Всего указан лишь семи игроков команды, в общей сложности он составил 158 миллионов рублей (782.1 миллиона тенге).

По информации источника, самым высокооплачиваемым хоккеистом в казахстанской команде является 34-летний канадский голкипер Эдвард Паскауле с гонораром в 65 миллионов рублей, что по курсу на момент публикации составляет 321.7 миллиона тенге.

На втором месте расположился белорусский защитник Кристиан Хенкель, его зарплата составит 35 млн рублей (173.2 млн тенге).

Следующие пять хоккеистов являются представителями сборной Казахстана: Кирилл Савицкий (118.8 млн тенге), Адиль Бекетаев (54.4 млн тенге), Эмиль Нургалиев (44.5 млн тенге), Тамирлан Гайтамиров (39.6 млн тенге), Батырлан Муратов (29.7 млн тенге).

Отметим, что в сезоне 2023/24 "Барыс" показал худшие результаты в истории команды, потерпев серию из 11 поражений подряд и потеряв все шансы на выход в плей-офф КХЛ.

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