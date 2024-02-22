Разгромом завершился матч домашний матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел третья поражение подряд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Соперником столичной команды в домашней игре выступил екатеринбургский ХК "Автомобилист".

Дебютный гол встречи забил игрок «Барыса» Аркадий Шестаков, он отличился уже на первой минуте. Однако далее все шайбы забивали хоккеисты российского клуба. На третьей минуте сравнял счет Алексей Макеев, на 9-й забил Максим Осипов, во втором периоде отличился Максим Каштанов и последний гол на 56-й минуте забил Александр Севостьянов.

"Автомобилист" разгромил "Барыс" со счетом 4:1, это третье поражение подопечных Олега Болякина подряд в рамках регулярного чемпионата лиги.

Следующий матч астанчане проведут 24 февраля против «Лады».

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