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Разгромом завершился матч домашний матч "Барыса" в КХЛ

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Игроки ХК "Барыс" и ХК "Автомобилист"
Игроки ХК "Барыс" и ХК "Автомобилист": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел третья поражение подряд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Соперником столичной команды в домашней игре выступил екатеринбургский ХК "Автомобилист".

Дебютный гол встречи забил игрок «Барыса» Аркадий Шестаков, он отличился уже на первой минуте. Однако далее все шайбы забивали хоккеисты российского клуба. На третьей минуте сравнял счет Алексей Макеев, на 9-й забил Максим Осипов, во втором периоде отличился Максим Каштанов и последний гол на 56-й минуте забил Александр Севостьянов.

"Автомобилист" разгромил "Барыс" со счетом 4:1, это третье поражение подопечных Олега Болякина подряд в рамках регулярного чемпионата лиги.

Следующий матч астанчане проведут 24 февраля против «Лады».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2062524-razgromom-zavershilsya-match-domashniy-match-barysa-v-khl/

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