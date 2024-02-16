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Главный тренер "Барыса" высказался о разгроме команды после долгожданной победы

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Главный тренер "Барыса" Олег Болякин
Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что сегодня, 16 февраля столичная команда со счетом 4:1 проиграла хабаровскому "Амуру".

"Такие быстрые шайбы, пропущенные в начале матча, не придают уверенности команде. Предупреждали команду, у «Амура» пять подряд побед было, Хабаровск на хорошем ходу. Команда бьётся за попадание в плей-офф. Сразу говорили, что игра будет непростая. Соперник играет дома хорошо, много забивает. Видимо, та усталость, которая накопилась после Владивостока, сегодня сказалась. Мы в играх с «Адмиралом» потеряли ещё двоих игроков. Защитники устали и порой принимают такие неадекватные решения, что мы их объяснить не можем. Вот эти моменты все и прибивают команду.

Я уже говорил, мы играем для наших болельщиков. Плюс у нас играет много ребят из Казахстана, они учатся, совершают ошибки, но это нормально. У нас играет три состава сборной Казахстана, они получают хороший опыт. Когда мы приняли команду, были три равноценные тройки, травмы и эта чехарда внесли свои коррективы, поэтому меняем состав постоянно…", - завил наставник команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2061464-glavnyy-trener-barysa-vyskazalsya-o-razgrome-komandy-posle-dolgozhdannoy-pobedy/

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