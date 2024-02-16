"Барыс" вновь оступился после долгожданной победы

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.
Соперником казахстанской команды выступил хабаровский ХК "Амур". Матч завершился в пользу хозяев льда со счетом 4:1. Первую шайбу голкипер "Барыса" пропустил уже на 9-й секунде встречи, отметился хоккеист российского клуба Станислав Бочаров.
Счет матча выглядит следующим образом: 1:0 — 00:09 Бочаров (Барулин, Коршков). В равенстве
2:0 — 05:35 Шевченко (Коршков, Бочаров). В равенстве
3:0 — 16:56 Слепец (Кулик, Бобков). В меньшинстве
4:0 — 27:42 Бродхерст (Капустин, Дрозг). В равенстве
4:1 — 48:42 Рымарев (Старченко). В равенстве
Напомним, что в прошлой игре подопечные Олега Болякина одержали победу после серии из 11 поражений в КХЛ подряд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2061443-barys-vnov-ostupilsya-posle-dolgozhdannoy-pobedy/