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"Барыс" вновь оступился после долгожданной победы

Опубликовано:

Игроки ХК "Барыс" и ХК "Амур"
Игроки ХК "Барыс" и ХК "Амур": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды выступил хабаровский ХК "Амур". Матч завершился в пользу хозяев льда со счетом 4:1. Первую шайбу голкипер "Барыса" пропустил уже на 9-й секунде встречи, отметился хоккеист российского клуба Станислав Бочаров.

Счет матча выглядит следующим образом: 1:0 — 00:09 Бочаров (Барулин, Коршков). В равенстве

2:0 — 05:35 Шевченко (Коршков, Бочаров). В равенстве

3:0 — 16:56 Слепец (Кулик, Бобков). В меньшинстве

4:0 — 27:42 Бродхерст (Капустин, Дрозг). В равенстве

4:1 — 48:42 Рымарев (Старченко). В равенстве

Напомним, что в прошлой игре подопечные Олега Болякина одержали победу после серии из 11 поражений в КХЛ подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2061443-barys-vnov-ostupilsya-posle-dolgozhdannoy-pobedy/

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