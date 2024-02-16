Роман Старченко зафиксировал крупный рекорд в КХЛ

Капитан столичного хоккейного клуба "Барыс" Роман Старченко в матче против "Амура" поставил личный рекорд, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги от хабаровского "Амура".

Единственную шайбу в составе столичной команды забросил Евгений Рымарев, ему ассистировал Роман Старченко. Для капитана "Барыса" этот ассист стал 200-м за карьеру в лиге.

В нынешнем сезоне Роман Старченко провёл 39 матчей, в которых заработал 19 (4+15) очков. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 411 (211+200) очков в 831 матче регулярного чемпионата и плей-офф.

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