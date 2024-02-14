"Барыс" одержал долгожданную победу после серии поражений

Хоккейный клуб "Барыс" выиграл в выездном матче против "Адмирала" (Владивосток) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и прервал 11-матчевую серию поражений, передает NUR.KZ.

Первая двадцатиминутка прошла под полным доминирование казахстанской команды. Забитыми шайбами отметились Евгений Рымарев и Энтони Камара. Во второй части игры все тот же Рымарев оформляет дубль. В заключительном периоде хозяева льда активизировались и смогли отыграть две шайбы. Итоговый счет данной встречи - 3:2.

Победа за казахстанским "Барысом", который прерывает серию из 11 поражений подряд.

Свой следующий матч подопечные Олега Болякина проведут 16 февраля, также на выезде против хабаровского «Амура».

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