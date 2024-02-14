"Хоккейный бог был на нашей стороне": в "Барысе" прокомментировали волевую победу

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Олег Болякин подвел итоги первой победы своих подопечных за 12 матчей в Континентальной хоккейной лиге, передает NUR.KZ.

Наставник столичной команды на послематчевой пресс-конференции отметил, что в данном матче очень хорошо сыграл вратарь - Эдвард Паскуале.

"Рады этой победе. Была у нас затянувшаяся череда поражений. Уже отмечал, что у нас было достаточно моментов, но нам где-то не хватало шага, но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне. Здорово Паскуале сыграл, в нужный момент держал команду в игре особенно в начале. Соперник создал достаточно много моментов, но мастерство нашего вратаря перевесило чашу в нашу сторону. Мы играем для болельщиков. Поэтому ребят попросили, чтобы самоотдача была запредельная. Нашли нужные слова", - заявил Олег Болякин.

Напомним, "Барыс" одержал победу в выездном матче против "Адмирала" (Владивосток) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и прервал 11-матчевую серию поражений.

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