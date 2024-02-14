Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана узнала соперников по олимпийской квалификации

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Определились все соперники национальной сборной Казахстана по хоккею в рамках квалификации на Зимние Олимпийские игры в Милане-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Международная федерация хоккея обнародовала составы групп финального раунда квалификации хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр-2026. Сборная Казахстана поборется за путевку в группе D с командами Словакии, Австрии и Венгрии. Матчи примет Братислава с 29 августа по 1 сентября 2024 года.

В группе E в Риге встретятся сборные Латвии, Франции, Словении и Украины, а в группе F – Дании, Норвегии, Великобритании и Японии.

Путевку на Олимпийские игры получат победители каждой из групп финальной квалификации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2060998-sbornaya-kazahstana-uznala-sopernikov-po-olimpiyskoy-kvalifikatsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.