Сборная Казахстана узнала соперников по олимпийской квалификации

Определились все соперники национальной сборной Казахстана по хоккею в рамках квалификации на Зимние Олимпийские игры в Милане-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Международная федерация хоккея обнародовала составы групп финального раунда квалификации хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр-2026. Сборная Казахстана поборется за путевку в группе D с командами Словакии, Австрии и Венгрии. Матчи примет Братислава с 29 августа по 1 сентября 2024 года.

В группе E в Риге встретятся сборные Латвии, Франции, Словении и Украины, а в группе F – Дании, Норвегии, Великобритании и Японии.

Путевку на Олимпийские игры получат победители каждой из групп финальной квалификации.

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