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"Наша молодежь не справилась с давлением": главный тренер "Барыса" назвал причины худшей серии поражений сезона

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Тренер ХК "Барыс" Олег Болякин
Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что 13 февраля казахстанский клуб в гостях потерпел 11-е поражение подряд, уступив владивостокскому "Адмиралу".

"Была равная игра два периода. В третьем периоде игроки опять начали совершать те же ошибки, которые мы совершаем уже месяц. Не дотерпели, опять потеряли своих игроков, не отвечали за свои секторы. Ну и, к сожалению, получили необязательный гол. Будем разбирать, смотреть, опять учить. Наша работа такая.

Думаю, что наша молодёжь дрогнула. Видимо, они не справились с тем давлением, которое начал «Адмирал» оказывать на команду. Необоснованные потери шайб: начали терять там, где не надо терять. Перестали играть в атаке и возвращаться на свои места. Это и привело к поражению", - заявил Болякин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2060819-nasha-molodezh-ne-spravilas-s-davleniem-glavnyy-trener-barysa-nazval-prichiny-hudshey-serii-porazheniy-sezona/

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