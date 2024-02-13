"Барыс" продлил черную серию в КХЛ

Астанинский "Барыс" на выезде проиграл владивостокскому "Адмиралу" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Матч в России завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе "Адмирала" отличились Дмитрий Бучельников (15 минута, в большинстве), Джованни Фьоре (39), Алексей Соловьев (57) и Леонид Метальников (59, в пустые ворота). У "Барыса" шайбы забросили Даниил Апальков (22) и Джозеф Лабейт (27).

Поражение стало для астанчан 11-м подряд. Это худшая серия команды в нынешнем сезоне. "Барыс", ранее лишившийся шансов на выход в плей-офф КХЛ, остался на последней, 12-й, позиции в таблице Восточной конференции с 46 очками после 62 матчей.

"Адмирал" набрал 51 балл за столько же встреч. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.