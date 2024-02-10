Главный тренер "Барыса" прокомментировал провальный антирекорд команды в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин высказался о провальных выступлениях своих подопечных в регулярном чемпионате КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"К сожалению, череда поражений продолжается. Сегодня соперник имел преимущество. Попросили ребят играть терпеливо, но не все игроки, наверное, прониклись идеей, что надо воевать в каждой смене, надо играть правильно в обороне и не терять свои сектора.

Вратаря не в чем винить, мы же команда. У нас нет, допустим, тот виноват, или тот. Я не считаю, что это его ошибки там были. Первый гол мы получили, потому что защитник неправильно сыграл, отступил и отдал территорию. Проиграл свой сектор, и из-под него "решили". Наверное, все понимают, что «Спартак» не просто так забил больше всех в Лиге. У них очень хорошие добротные хоккеисты, и они за наши ошибки нас наказали", - заявил специалист.

Напомним, что сегодня казахстанский клуб уступил в своем десятом матче подряд.

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